Чешский лидер Милош Земан пригрозил России

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что раздумывает над тем, посещать ли 75-летие Великой Победы в Москве, на которое его пригласил Владимир Путин. Ранее чешский лидер принял приглашение президента России, однако может изменить свое решение из-за недавнего дипломатического скандала.

Чешские власти подверглись критике со стороны МИД России за принятие закона, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Российские дипломаты подчеркнули, что это противоречит договоренностям от 1993 года, когда страны договорились "подвести черту под тоталитарным прошлым".

"Некоторое время назад я принял приглашение президента Владимира Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы..., а сейчас размышляю о том, не ехать ли туда вообще, или, что я скорее всего сделаю, ехать туда и сказать россиянам: "Что если бы вы перелистнули страницу и перестали бы вспоминать о годовщине Победы?", - рассказал Земан.