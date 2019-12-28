Экс-министр информации Вьетнама приговорён к пожизненному заключению

Суд во Вьетнаме в субботу приговорил бывшего министра информации к пожизненному заключению после признания его виновным в получении $3 млн взяток в связи со спорной сделкой в государственной телекоммуникационной фирме MobiFone.

Нгуен Бак Сон получил деньги за организацию сделки, в которой MobiFone переплатил за 95% убыточного провайдера кабельного телевидения, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности.

Суд также приговорил другого бывшего министра информации Чыонг Минь Туана, обвиняемого в экономическом бесхозяйственности и получении взяток по тому же делу, к 14 годам тюремного заключения.

Коррупция во Вьетнаме

MobiFone, один из трех крупнейших операторов мобильной связи Вьетнама по подписке, купил долю в АО "Audio Visual Global" почти за 8,9 трлн донгов ($383,7 млн) в конце 2015 года.

Правительство понесло "серьезные финансовые потери " в результате сделки, говорится в заявлении.

Дело MobiFone — это самое крупное коррупционное расследование до сих пор в кампании по борьбе с коррупцией во Вьетнаме, которая уже охватила сотни правительственных чиновников.