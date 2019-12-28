Во время ремонта в штаб-квартире MI6 пропали секретные документы

В штаб-квартире британской разведки в Лондоне проходил дорогостоящий ремонт. Проводила его крупнейшая в стране строительная организация. Сотрудники компании "потеряли" секретные документы, в которых описывается планировка здания. Примечательно, что часть документов так и не нашли.

Речь идет о компании Balfour Beatty, которая является крупнейшей строительной группой Великобритании. Документы с планировкой штаб-квартиры MI6 хранились в защищенной комнате в сейфе. Доступ к сейфу был у нескольких руководителей строительных работ, однако документы просто "испарились" из сейфа.

Планировка содержит расположение систем безопасности и других важнейших датчиков. По информации издания The Sun, эти данные являются "золотом" для преступников и международных террористов.