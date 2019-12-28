Полиция Гонконга заработала на протестах 17 миллионов долларов

Гонконгская полиция заработала в общей сложности 135 миллионов гонконгских долларов (17,3 миллиона долларов) в виде пособий за последние шесть месяцев антиправительственных протестов, свидетельствуют данные правительства.

С июня в городе прошло свыше 900 протестных акций, поскольку общественная оппозиция теперь снятому законопроекту об экстрадиции превратилась в требования большей свободы.

На акциях протеста регулярно появлялись ряды бойцов китайского ОМОНа, выпускавших слезоточивый газ или избивавших дубинками протестующих, часто в центральных деловых или туристических районах. Полиция, в свою очередь, была атакована бензиновыми бомбами и другими снарядами, брошенными протестующими.

За что платят гонконгским полицейским

В письменном ответе на вопросы про-демократических законодателей бюро гражданской службы сообщило, что 50 млн. гонконгских долларов в виде пособий на питание было выплачено фронтовым офицерам и служащим тыла, которые работали по 12 часов или более в течение дня с момента начала беспорядков.

Еще 85 миллионов гонконгских долларов было выплачено как надбавки, связанные с работой, говорится в нем. Бюро не дает разбивки, но пособия могут включать в себя те, которые выплачиваются полицейским, работающим под прикрытием или в штатском в течение 30 дней.

Полицейский произвол?

Согласно опросу, проведенному гонконгским Институтом изучения общественного мнения, в последнее время наблюдается широкое распространение жалоб со стороны протестующих на неправомерное поведение полиции, а уровень удовлетворенности населения силами правопорядка, которые когда-то пользовались большим уважением, упал до самого низкого уровня за всю историю.

В сентябре руководство полиции ослабило ограничения на применение силы, предоставив офицерам больше полномочий для борьбы с протестующими в сложных ситуациях.

Многие протестующие теперь требуют независимого расследования их жалоб на жестокость полиции. Но полиция охарактеризовала их действия как сдержанные с соответствующим применением силы для борьбы с незаконными актами.