29 декабря пройдет обмен пленными между Украиной и ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики согласовали дату обмена пленными по формуле "всех на всех" с представителями Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

По ее словам, сторонам удалось согласовать конкретную дату до Нового года, в рамках договоренностей лидеров "нормандского формата". По словам Морозовой, обмен "всех установленных на всех установленных" состоится 29 декабря. Киев планирует передать Донецку 87 человек, а Донецк и Луганск освободят 55 человек.