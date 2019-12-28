Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страны ЕС и в частности Германия сделали для Украины очень много, но недостаточно, чтобы прекратить гибель людей юго-востоке страны. Он призвал власти ФРГ пересмотреть вопрос о предоставлении стране военной помощи.
Несмотря на призывы главы украинского МИД, Германия отказалась пересматривать вопрос о предоставлении военной помощи. Пристайко высоко оценил вклад Ангелы Меркель в урегулирование конфликта, но подчеркнул, что ожидал на канцлера ФРГ "большей помощи".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.