В Казахстане назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Возможной причиной крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой может быть техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия, а также ошибка пилотов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева, сейчас следователи проводят проверку авиационных и наземных служб, опрашиваю ответственных лиц и опрашивают пассажиров рейса. Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена. Специалисты также продолжают осматривать место падения самолета. Среди обломков были найдены самописцы и бортовой журнал.