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Источник Правда.Ру

В Казахстане назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Мир

Возможной причиной крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой может быть техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия, а также ошибка пилотов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По словам главы МВД Ерлана Тургумбаева, сейчас следователи проводят проверку авиационных и наземных служб, опрашиваю ответственных лиц и опрашивают пассажиров рейса. Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена. Специалисты также продолжают осматривать место падения самолета. Среди обломков были найдены самописцы и бортовой журнал.

мвд bek air алма-ата казахстан авиакатастрофа
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