Госдеп поставил условие подрядчикам "Северного потока-2"

В Госдепартаменте США заявили, что компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут избежать американских санкций в том случае, если завершат работы до 20 января 2020 года.

В Соединенных Штатах беспокоятся о том, что "Россия стремится помешать более тесной интеграции Украины с Европой и США".

"Газопровод позволит России обойти Украину для транзита газа в Европу, вследствие чего украинская сторона лишится значительных доходов от транзита и станет более уязвимой для российской агрессии", — отмечают в Госдепартаменте.

К тому же, как считают в ведомстве, газопровод сделает европейские страны зависимыми от российского природного газа.

Ранее стало известно, что завершение работ на "Северном потоке-2" будет проходить с помощью судна "Академик Черский", а ввод в эксплуатацию газопровода предположительно намечен теперь на конец 2020 года.

Использование корабля потребует дополнительной подготовки к работам на Балтийском море, сообщил министр энергетики России Александр Новак.