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Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо

Мир

Печально известная американская военная тюрьма в Гуантанамо-Бей на Кубе будет открыта еще, как минимум, год в соответствии с недавно принятым Дональдом Трампом законом о запрещении переводов заключенных на территорию США.

Лагерь для задержанных в Гуантанамо — это военная тюрьма Соединенных Штатов, расположенная на побережье залива Гуантанамо на Кубе, где многие подозреваемые в терроризме содержатся бессрочно.

Тюрьма в настоящее время содержит только 40 заключенных, в 2002 году после террористических атак 9/11 на территории США их было 800.

Бывший президент США Барак Обама во время своей президентской кампании 2008 года обещал закрыть военную тюрьму, но не выполнил обещание, столкнувшись с жесткой оппозицией со стороны Конгресса.

Обама считает, что содержание этой тюрьмы — позор и пустая трата денег.

Трамп же своим новым законом собирается держать тюрьму в Гуантанамо открытой в течение неопределенного срока.

Темы сша гуантанамо барак обама дональд трамп
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