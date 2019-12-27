Печально известная американская военная тюрьма в Гуантанамо-Бей на Кубе будет открыта еще, как минимум, год в соответствии с недавно принятым Дональдом Трампом законом о запрещении переводов заключенных на территорию США.
Лагерь для задержанных в Гуантанамо — это военная тюрьма Соединенных Штатов, расположенная на побережье залива Гуантанамо на Кубе, где многие подозреваемые в терроризме содержатся бессрочно.
Тюрьма в настоящее время содержит только 40 заключенных, в 2002 году после террористических атак 9/11 на территории США их было 800.
Бывший президент США Барак Обама во время своей президентской кампании 2008 года обещал закрыть военную тюрьму, но не выполнил обещание, столкнувшись с жесткой оппозицией со стороны Конгресса.
Обама считает, что содержание этой тюрьмы — позор и пустая трата денег.
Трамп же своим новым законом собирается держать тюрьму в Гуантанамо открытой в течение неопределенного срока.
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