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Запуск "Северного потока - 2" откладывается на год

Мир

Завершение работ на "Северном потоке — 2" будет проходить с помощью судна "Академик Черский", а ввод в эксплуатацию газопровода предположительно намечен теперь на конец 2020 года.

Использование корабля потребует дополнительной подготовки к работам на Балтийском море, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Судно находится в управлении ООО "Газпром флот", и в настоящее время стоит в порту Находки.

Напомним, строительство газопровода приостановилось из-за того, что США ввели санкции в отношении "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", под которые попали и компании, которые являются партнерами по строительству российских газопроводов. Швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы сразу после введения санкций.

К тому же строительство газопровода затянулось из-за Дании, которая почти два года не выдавала разрешение на работы в своих водах.

Темы судно санкции сша академик черский северный поток - 2
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Запуск "Северного потока - 2" откладывается на год
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