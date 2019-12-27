Португальские работники аэропортов собираются бастовать три дня

Работники португальской компании по обслуживанию аэропортов Portway начали трехдневную забастовку из-за отказа компании повысить зарплаты.

Бастуют более 80 процентов работников Portway, отметил Фернандо Симойнс, пресс-секретарь Национального союза работников гражданской авиации.

"Компания наняла контрактных сотрудников на неполный рабочий день для этих дней, но рейсы все равно задерживаются и отменяются", — сказал Симойнс.

Переговоры между союзом работников авиации и Portway, сорвались в декабре, когда в компании после трех лет обещаний заявили, что зарплаты повышать не намерены.

Симойнс отметил, что забастовка будет отменена, если компания письменно подтвердит повышение зарплаты до конца года.

Также в профсоюзе работников авиации отмечают, что компания стала сокращать социальные пособия.