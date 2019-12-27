Взаимный безвизовый режим установили Россия и Катар

Представители Министерств иностранных дел Российской Федерации и Государства Катар подписали соглашение об отмене виз для граждан обеих стран.

С этого времени россияне и жители Катара смогут обмениваться визитами без въездных виз, только по действующим заграничным паспортам. Пребывание в странах может составлять не более 90 дней.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подписать между Москвой и Дохой соглашение о совместной отмене виз. Соответствующий проект соглашения представлен российским Министерством иностранных дел, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти России и катарской стороной.

Катар — одно из богатейших ближневосточных государств, которое располагается на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова.

Страна граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом.