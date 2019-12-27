Оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по ситуации в сирийском Идлибе провел российский президент Владимир Путин.
Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в последние дни Владимир Путин провел телефонные переговоры с зарубежными коллегами, обсуждая ситуацию в Сирии. Особо отмечались проблема повышения террористической активности в Идлибе и положение дел в Ливии.
В ходе переговоров было принято решение совместными международными усилиями урегулировать эти проблемы.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийствах мирных жителей на северо-западе Сирии. По мнению Трампа, только Турция прикладывает усилия, чтобы "остановить эту бойню".
Россия со своей стороны призывает Турцию активизировать меморандум по сирийскому Идлибу, подписанный в 2018 году в отношении создания демилитаризованной зоны.
Озабоченность ситуацией на северо-западе Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, который призвал к немедленному прекращению военных действий.
По информации Организации Объединенных Наций, военная эскалация в этом регионе стала причиной многочисленных жертв среди мирного населения. Более 80 тысяч человек ушли из региона, в том числе 30 тысяч только за последнюю неделю.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.