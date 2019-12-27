На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

"Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание", — считает бывший чиновник.

Еще Червоненко советует своему президенту Владимиру Зеленскому "остановить войну, чтобы спасти Украину". По его мнению, минские соглашения не имеют альтернативы, что всем очевидно, и Украине не стоит их менять, иначе она станет страной-изгоем.

Украинский президент ждет возвращения Крыма

Сам Зеленский за возвращение "оккупированного" Донбасса и Крыма обещал сто раз пожать руку Владимиру Путину.

Украинский лидер отметил, что готов пойти на это "только ради результата", поскольку не сомневается, что Крым "обязательно когда-то вернут".

Напомним, Республика Крым вошла в состав России в 2014 году после того, как большинство населения полуострова проголосовало на референдуме за воссоединение с РФ.