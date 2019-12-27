Россия считает закономерным снятие эмбарго на поставки оружия Ирану

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность возобновления эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которое истекает в октябре 2020 года.

Рябков заявил, что ограничения на импорт и экспорт иранских вооружений истекают в следующем году в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий и возобновить их не представляется возможным.

"Призывы американских чиновников к продлению эмбарго рассматриваются как внешнеполитический шаг, который не имеет под собой никакой основы и принципиальности", - отметил Рябков.

Москва не будет подчиняться США, когда они этого хотят

Он подчеркнул, что снятие эмбарго основано на СВПД, подписанном несколькими сторонами, в том числе США, и одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН.

Российский чиновник заявил, что Москва не собирается подчиняться требованиям США всякий раз, когда они этого хотят.

Согласно ядерной сделке, из которой США в одностороннем порядке вышли в прошлом году, запрет ООН на продажу оружия Тегерану закончится в октябре 2020 года.

В прошлом месяце президент Хасан Роухани заявил, что Иран намерен остаться в ядерной сделке, несмотря на нарушения со стороны США, утверждая, что соглашение будет эффективно использовано в следующем году, когда закончится длительное эмбарго на поставки оружия Тегерану.