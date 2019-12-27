Лавров: своими санкциями США проявляют нездоровую конкуренцию

По словам главы МИД России, США "нагло и цинично" вмешиваются в дела европейского бизнеса посредством санкций против "Северного потока-2".

Это не забота о европейской энергобезопасности, о которой постоянно заявляют США, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы, считает Лавров. Некоторые сенаторы Соединенных Штатов даже угрожают компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода.

"Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы",- уверен министр.

Россия ответит адекватно на агрессивные выпады США

При этом Сергей Лавров уверен, что газопровод будет достроен, поскольку в Европе понимают выгоду создания дополнительного экспортного маршрута. Правда, по мнению главы МИД, есть страны, которые способны работать "на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан".

Лавров также отметил, что Россия не намерена конфликтовать с США, однако непременно ответит адекватно на очередные агрессивные американские выпады.