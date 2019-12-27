Советник турецкого президента Джевдет Йылмаз заявил, что газопровод между Турцией и Россией нужен не только двум странам, но и европейским тоже необходим.
Заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития, которым также является Йылмаз, считает, что проект в процессе сотрудничества сближает Турцию и Россию. Однако, по его мнению, страны Европы также должны поддержать строительство газопровода.
Джевдет Йылмаз отметил, что на санкции против "Турецкого потока" следует ответить зеркальными ограничительными мерами.
Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны. Одна нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, другая — для Южной Европы. Стоимость проекта семь миллиардов евро.
Реализация проекта началась в мае 2017 вместо "Южного потока", на строительство которого не дала разрешение Болгария.
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