Турция призывает Европу поддержать "Турецкий поток"

Советник турецкого президента Джевдет Йылмаз заявил, что газопровод между Турцией и Россией нужен не только двум странам, но и европейским тоже необходим.

Заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития, которым также является Йылмаз, считает, что проект в процессе сотрудничества сближает Турцию и Россию. Однако, по его мнению, страны Европы также должны поддержать строительство газопровода.

Джевдет Йылмаз отметил, что на санкции против "Турецкого потока" следует ответить зеркальными ограничительными мерами.

Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы

Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны. Одна нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, другая — для Южной Европы. Стоимость проекта семь миллиардов евро.

Реализация проекта началась в мае 2017 вместо "Южного потока", на строительство которого не дала разрешение Болгария.