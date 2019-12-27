Лавров: Россия не желает возвращаться в «большую восьмерку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил российскую позицию тем, что формат "большая восьмерка" уже не соответствует современным реалиям, поскольку в ее работе не участвуют новые мировые центры.

"А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно", — заметил дипломат.

Сергей Лавров напомнил, что Российская Федерация участвует в других форматах, в которых решения принимаются на основе консенсуса, а не навязываются какой-то определенной стороной. К примеру, в "большой двадцатке" и БРИКС, в структурах, которые формируют более справедливую политику.

Москва никогда не была полноправным участником "восьмерки"

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в современном мире такие ограниченные форматы, как G8 неактуальны, а, что касается членства в ней, то Москва никогда не была полноправным членом этого международного клуба. Премьер также подчеркнул, что отношения России и Евросоюза в целом находятся "сейчас на нуле".

Напомним, после присоединения Крыма к России, лидеры стран "большой восьмерки": Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады отказались приехать на саммит в Сочи, и провели встречу в Брюсселе без участия России. С тех пор встречи этих стран больше не проводятся в формате G8.