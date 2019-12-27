Депутат Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года и новогоднего застолья в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В своем письме генеральному директору организации Одрэ Азуле он распределил новогодние традиции на несколько категорий. И возглавят список традиций России, претендующих на культурное наследие человечества, по мнению Зубарева, "гастрономические бренды", неизменно занимающие место на новогодних столах россиян: салаты "Оливье" и "Мимоза", селедка под шубой, заливное и холодец, а также игристое вино "Советское шампанское".
Следует также признать культурным наследием ЮНЕСКО, считает депутат, детские утренники, хороводы вокруг елки и Снегурочку.
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В список ЮНЕСКО депутат Госдумы также предлагает включить традиционную игру в снежки, вырезание бумажных снежинок и украшение ими окон в домах.
А российские новогодние приметы: посещение русской бани накануне Нового года и загадывание желания в момент, когда бьют куранты на Спасской башне Московского Кремля, настолько уникальны, что без них список нематериального наследия ЮНЕСКО точно не будет полным.
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