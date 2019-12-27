Начались совместные морские учения Ирана, России и Китая

Стартовали военно-морские маневры под названием "Пояс морской безопасности" с участием сил трех стран в районе Индийского океана и Оманского моря, которые продлятся до понедельника.

Как отметил бригадный генерал ВС Ирана Аболфаз Шекарчи, учения проводятся в целях обеспечения безопасности международной торговли в регионе и для обмена опытом в морских спасательных операциях.

Представитель Минобороны Китая У Цянь сообщил, что на учения отправлен Пекинский управляемый ракетный эсминец "Синь". В маневрах также примут участие три российских судна.

США создают морскую коалицию, патрулирующую Персидский залив

Это событие - первое после победы Исламской революции Ирана в 1979 году, в котором другие страны сотрудничают с послевоенным морским флотом Исламской Республики.

К тому же маневры происходят на фоне усилий Соединенных Штатов по вовлечению своих союзников в морскую коалицию, патрулирующую Персидский залив.

Вашингтон объявил о создании коалиции в начале года после того, как обвинил Иран в серии нападений на проходящие танкеры в водном пути. Тегеран обвинения отрицает.