Депутат Рады: «Спасибо Путину за мост – он приблизил Кубань к Украине»

Алексей Гончаренко, депутат украинской Рады от партии "Европейская солидарность" (носившей ранее название "Блок Петра Порошенко"), увидел в Крымском мосте выгоду для Незалежной.

По его мнению, теперь Кубань "стала ближе к Украине". Этот факт настолько воодушевил политика, что он даже записал видеообращение и разместил его на "Ю-тубе":

"Президент России Владимир Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе", — заявил Гончаренко, одетый в футболку с надписью Kuban, выполненной в цветах украинского флага.

Напомним, что "присоединение Кубани к Украине" — давняя мечта депутата. По его инициативе в Раде даже, как рассказывала ранее "Правда.ру", создано межфракционное объединение, которое так и называется — "Кубань!".

Сам создал, сам возглавил. Теперь сам строит планы о том, как "заполучить" территорию и сделать ее "украинской Кубой".