КНР, Япония и Южная Корея заключат крупнейшую сделку в мире

На фоне напряженных отношений с США Китай провел переговоры по торговле с Японией и Южной Кореей.

С Токио Пекин готов укреплять экономическое сотрудничество на рынках третьих стран, а с Сеулом работать над железнодорожной сетью, связывающей Корею с Китаем и Европой.

Три страны провели саммит, на котором рассматривались вопросы планируемого соглашения о свободной торговле между государствами, которое уже много лет находится в процессе разработки.

Лидеры планируют, что новое трехстороннее соглашение о свободной торговле будет подтверждено отдельным Азиатским торговым пактом, который в случае его подписания станет крупнейшей торговой сделкой в мире.

Китаю вскоре предстоит обсудить с Соединенными Штатами торговое соглашение после почти двух лет жестокой торговой войны, которая ударила по мировой экономике.

Тем временем, отношения между двумя странами еще больше обострились из-за поддержки американскими законодателями продемократического движения в Гонконге.