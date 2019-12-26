На фоне напряженных отношений с США Китай провел переговоры по торговле с Японией и Южной Кореей.
С Токио Пекин готов укреплять экономическое сотрудничество на рынках третьих стран, а с Сеулом работать над железнодорожной сетью, связывающей Корею с Китаем и Европой.
Три страны провели саммит, на котором рассматривались вопросы планируемого соглашения о свободной торговле между государствами, которое уже много лет находится в процессе разработки.
Лидеры планируют, что новое трехстороннее соглашение о свободной торговле будет подтверждено отдельным Азиатским торговым пактом, который в случае его подписания станет крупнейшей торговой сделкой в мире.
Китаю вскоре предстоит обсудить с Соединенными Штатами торговое соглашение после почти двух лет жестокой торговой войны, которая ударила по мировой экономике.
Тем временем, отношения между двумя странами еще больше обострились из-за поддержки американскими законодателями продемократического движения в Гонконге.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.