Украина закупит у США вторую партию Javelin

Украинскому Министерству обороны удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США, заявил заместитель главы минобороны Анатолий Петренко.

Он отметил, что в уходящем году оборонное ведомство реализовало три контракта: два с американским правительством по программе иностранных военных продаж, один с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

Ракетные комплексы не вошли в военную помощь Украине

В украинском посольстве в США заявили об огромном шаге вперед, который позволил стране уйти от от старой системы, запрещавшей министерству обороны напрямую покупать вооружение и технику у иностранных государств.

"Теперь эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства", — сообщили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за реформирование украинской системы безопасности.

Госдеп США в октябре одобрил продажу партии противотанковых ракетных систем Javelin Украине на сумму 39 миллионов долларов. Примечательно, что эта сделка не включена в военную помощь, которую разрешил Конгресс оказать Украине в размере 250 миллионов долларов.