Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в твиттере призвал Россию прекратить военные действия в Сирии.

«Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в провинции Идлиб. Хватит!» - призвал американский лидер.

Как стало известно ранее, военная полиция российского министерства обороны заняла опорный пункт, который оставили американские военные в сирийской деревне Телль-Самин. Оборонительная позиция имеет стратегическое значение, поскольку ​​располагается в окрестностях города Ракка на пересечении дорог, ведущих от него к центру и к северу страны.

Примечательно, что пока пункт контролировался американскими войсками, боевики имели возможность перевозить оружие по соседним дорогам.

Сирийская организация по правам человека (SNHR) опубликовала доклад, согласно которому, якобы почти 1000 сотрудников гуманитарных акций стали жертвами нападений со стороны Сирии и России за последние восемь лет.

Организация обвиняет сирийскую армию в разрушении офисов этих организаций, чтобы лишить возможности предоставить гуманитарную помощь населению.