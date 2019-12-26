Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии

Мир

Президент  Соединенных Штатов Дональд Трамп в твиттере призвал Россию прекратить военные действия в Сирии.

«Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в провинции Идлиб. Хватит!» - призвал американский лидер.

Как стало известно ранее, военная полиция российского министерства обороны заняла опорный пункт, который оставили американские военные в сирийской деревне Телль-Самин. Оборонительная позиция имеет стратегическое значение, поскольку ​​располагается в окрестностях города Ракка на пересечении дорог, ведущих от него к центру и к северу страны.

Примечательно, что пока пункт контролировался американскими войсками, боевики имели возможность перевозить оружие по соседним дорогам.

Сирийская организация по правам человека (SNHR) опубликовала доклад, согласно которому, якобы почти 1000 сотрудников гуманитарных акций  стали жертвами нападений со стороны Сирии и России за последние восемь лет.

Организация обвиняет сирийскую армию в разрушении офисов этих организаций, чтобы лишить возможности предоставить гуманитарную помощь населению.

Темы россия дональд трамп американская база сирия. военные действия
Актуальная аналитика
Новости спорта
WADA против России: есть ли шансы на успех в CAS?
Спецпроект
Чем полезен гранат? Полезные свойства
Рыбное хозяйство
Норвегия бросила вызов ЕАЭС. Где слабое звено?
Новости Все >
Будущее российского ВМФ на Западе видят без авианосцев
Трам обвинил Россию в убийствах мирных жителей Сирии
Тарасова и Морозов победили в короткой программе на чемпионате России
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Последние материалы
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
В неудачном саммите по климату нашли след Трампа
Боярский назвал журналистов паразитами
Как не пропустить приближение инсульта?
"Тоттенхэм" в Boxing Day победил "Брайтон"
Авиакомпания UTair завышала цены на одинаковые места в 12 раз
Захарова: МИД работает над отстаиванием прав российских спортсменов
Россиянки отобрали очки у канадок на женском МЧМ-2020
В Италии ждут роста числа туристов на Рождественские каникулы
В бундестаге заявили о капитуляции ФРГ перед США
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Здоровье
Мощная магнитная буря накроет планету 25 декабря
Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Соломон Соловьев Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Открытое письмо Константину Затулину
Открытое письмо Константину Затулину
Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Открытое письмо Константину Затулину
Как выбрать лопату для огорода и сада
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
На борьбу с онкологией в России выделят 95 млрд рублей
Боксер Мехонцев ответил Губерниеву на слова про трусость Сталина
В России могут отменить НДФЛ для малоимущих и повысить для остальных
Мужчине с переломом руки поставили диагноз "беременность"
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Почему христиане покидают Землю обетованную
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ