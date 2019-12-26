В бундестаге заявили о капитуляции ФРГ перед США

Правительство Германии "капитулировало" перед Соединенными Штатами из-за газопровода "Северный поток-2", заявил представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетическим вопросам Штеффен Котре.

По его мнению, проект был направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии. США пытались саботировать его реализацию, что должно было заставить администрацию Ангелы Меркель противостоять этим попыткам.

Парламентарий считает, что Белый дом связал "Северный поток-2" с ситуацией на Украине. А правительство Германии не сопротивлялось давлению США и просто "капитулировало", согласившись с их условиями.

Корте отметил, что политическая ситуация в Украине не должна влиять на экономические проекты, которые страны реализуют для совместных интересов. Парламентарий уверен, что правительство Меркель в этой ситуации дискредитировало себя, и больше не может выступать гарантом национальных интересов ФРГ.