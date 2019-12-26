Трамп пожаловался на несправедливость демократов

Президент США во время рождественских каникул встретился с журналистами в своем поместье во Флориде и рассказал о том, как были несправедливы к нему демократы, проводившие расследование по делу об импичменте.

Трамп особо выделил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного демократа в нижней палате Конгресса.

"Пелоси ненавидит всех людей, которые голосовали за меня и Республиканскую партию", — сказал Трамп.

Адама Шиффа, демократа из Калифорнии и председателя Комитета по разведке Палаты представителей, который возглавлял расследование по делу об импичменте, президент охарактеризовал как "больного коррумпированного политика."

Демократы мешают президенту правильно управлять страной

В рождественские праздники американский президент оставлял также много сообщений в Twitter.

"Радикальные левые, ничего не делающие демократы сошли с ума", — написал Трамп в своем аккаунте. — Они хотят, чтобы мне было как можно труднее правильно управлять нашей страной!"

А в Конгрессе о процедурах процесса импичмента спорят республиканские и демократические лидеры. Демократы настаивают на том, что необходимы показания свидетелей по делу об импичменте, а республиканцы считают эту инициативу преждевременной.