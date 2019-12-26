До завершения проекта "Северный поток-2" осталось несколько месяцев

При этом не потребуется даже помощь иностранных подрядчиков, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Определенные организационные работы возможно осуществить собственными силами.

На данном этапе, по словам Новака, строительство газопровода завершено на 94 процента, осталось проложить около 160 километров труб.

Проект можно достроить и без компании Allseas

Главное, по словам министра энергетики, сделано: проложен глубоководный трубопровод, поэтому у оператора "Северного потока-2"Nord Stream-2 есть возможность достроить газопровод без швейцарской компании Allseas, приостановившей работы на проекте.

Напомним, Allseas вывела из Балтийского моря все суда, осуществлявшие прокладку "Северного потока-2", после того, как американские санкции против газопровода вступили в силу.

При этом министерство иностранных дел ФРГ направило письмо в правительство США с заявлением, что принятые США санкции нецелесообразны.