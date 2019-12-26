При этом не потребуется даже помощь иностранных подрядчиков, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Определенные организационные работы возможно осуществить собственными силами.
На данном этапе, по словам Новака, строительство газопровода завершено на 94 процента, осталось проложить около 160 километров труб.
Главное, по словам министра энергетики, сделано: проложен глубоководный трубопровод, поэтому у оператора "Северного потока-2"Nord Stream-2 есть возможность достроить газопровод без швейцарской компании Allseas, приостановившей работы на проекте.
Напомним, Allseas вывела из Балтийского моря все суда, осуществлявшие прокладку "Северного потока-2", после того, как американские санкции против газопровода вступили в силу.
При этом министерство иностранных дел ФРГ направило письмо в правительство США с заявлением, что принятые США санкции нецелесообразны.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.