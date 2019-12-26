Лавров: у Москвы нет завышенных ожиданий в отношении Вашингтона

Глава МИД РФ отметил, что в России придерживаются прагматичного подхода и не испытывают завышенных ожиданий в совместной работе с Соединенными Штатами.

Сергей Лавров подчеркнул, что судить о настрое в администрации Трампа предстоит по делам. Москва также будет учитывать внутриполитические факторы в США и начавшуюся там избирательную кампанию.

"Недоброжелатели России в вашингтонском истеблишменте могут вновь пытаться использовать русофобию в предвыборной борьбе", - отметил дипломат.

Он пообещал в этой связи дальнейшие ответные действия "на недружественные выпады" Соединенных Штатов.

Стороны были настроены на оздоровление отношений

Во время встречи в Вашингтоне 10 декабря российский министр и американский президент обсудили, в частности, факт обвинения России во вмешательстве в выборы США. Трамп назвал встречу "очень хорошей"и выразил надежду на продолжение диалога. Лавров отметил взаимопонимание, которое было достигнуто во время переговоров.

"Состоявшиеся в Вашингтоне контакты были полезными, позволили обстоятельно свериться по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки", - заметил Лавров.

По мнению главы российского МИД, обе стороны были настроены на оздоровление отношений и достижение результатов в областях совпадающих интересов.