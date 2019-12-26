Сторонники Зеленского и Порошенко устроили скандал из-за Крыма

Вчера в эфире одного из украинских телеканалов едва не подрались сторонники действующего президента Зеленского и его предшественника Порошенко.

"Яблоком раздора" стал Крым. Перепалка между участниками ток-шоу завязалась после того, как ведущий попытался выяснить, кто же "в итоге ответственен за потерю Незалежной полуострова".

Алексей Устиненко, депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" заявил, что "постмайдановское правительство" виновно в том, что собственными действиями спровоцировало недовольство жителей Крыма, а позже еще и усугубило положение, приняв в 2014 году "дискриминационный закон о языке".

Этого не смог стерпеть Алексей Гончаренко, депутат от партии "Европейская солидарность" (до недавнего времени она называлась "Блок Петра Порошенко").

Гончаренко возмутило то, что "коллега" обвиняет в потере Крыма Киев.

"Всем же ясно, что отвечать за это должен сбежавший Янукович!", —

— заявил соратник Порошенко.

Стоит отметить, что в пылу спора ни один из оппонентов не обвинил Россию в аннексии Крыма.