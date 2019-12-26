МИД РФ: глава ООН не реагирует на задержку США виз для чиновников

В Министерстве иностранных дел России обвинили генсека ООН в отсутствии реакции на то, что Москва сообщает о задержках США в выдаче виз российским чиновникам для посещения штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

По мнению представителей ведомства, Вашингтон намеренно затягивает выдачу виз российским дипломатам. Однако подобная ситуация может привести к еще более напряженным отношениям между государствами.

Соединенные Штаты игнорируют устав ООН

Как заявила Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, некоторые чиновники Минобороны, которым необходимо было выехать в секретариат ООН, ждали оформления виз несколько месяцев.

"Заметно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушения Соединенными Штатами Устава ООН", - сказала она.

В МИД России в сентябре уже выражали протест в связи с неприемлемым отказом Вашингтона выдавать визы членам российской делегации, направляющейся в Генеральную Ассамблею ООН.