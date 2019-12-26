Как американские военные будут вести информвойну, рассказали СМИ США

Американские СМИ сегодня опубликовали серию материалов о том, какие именно средства и способы ведения информационной войны против России разрабатываются киберкомандованием американских вооруженных сил.

По данным газеты The Washington Post, полученным от "американских чиновников", большие силы военных брошены сегодня на разработку системы противодействия вероятным попыткам вмешательства в предстоящие в 2020 году выборы.

"Основным источником угрозы, — пишет газета, — считаются руководители спецслужб России, крупные бизнесмены и военачальники. Противостоять им планируется при помощи распространения дезинформации. Это будет способствовать разладу в работе руководства России".

За основу проекта взята "операция 2018 года", в ходе которой, как утверждают сами американские военные, они, якобы, отключив Интернет российскому "Агентству интернет-исследований", "сорвали крупную операцию русских".