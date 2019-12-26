Экс-глава МИДа Австрии упрекнула ЕС в отказе от идей Путина

Когда президент Путин в 2001 году выступал в Бундестаге, Европе надо было к нему прислушаться.

Такое заявление сделала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии.

Политик призналась, что "энергичная и по-существу" речь российского лидера, произнесенная им после трагедии 11 сентября в США, ее "сильно тогда впечатлила".

Во время того выступления Владимир Путин призывал страны Европы перестать мыслить и действовать по шаблонам "холодной" войны, говорил, что Россию пора начать считать европейской державой и выстраивать с ней двусторонние отношения на партнерских, равноправных условиях, дабы укрепить систему мировой безопасности.