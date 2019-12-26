Когда президент Путин в 2001 году выступал в Бундестаге, Европе надо было к нему прислушаться.
Такое заявление сделала Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии.
Политик призналась, что "энергичная и по-существу" речь российского лидера, произнесенная им после трагедии 11 сентября в США, ее "сильно тогда впечатлила".
Во время того выступления Владимир Путин призывал страны Европы перестать мыслить и действовать по шаблонам "холодной" войны, говорил, что Россию пора начать считать европейской державой и выстраивать с ней двусторонние отношения на партнерских, равноправных условиях, дабы укрепить систему мировой безопасности.
"Жаль, что тогда на предлагаемые Путиным планы никто не смог должным образом среагировать. Это очень досадно, ведь президент России предлагал реальные шаги вперед. Смелые и конструктивные", — сказала Кнайсль. И добавила, что "не поддержав Путина", Европа много времени "потратила впустую".
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.