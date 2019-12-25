Иран должен принять правила FATF

Китай и Россия призвали Тегеран принять ряд правил глобальной организации по борьбе с отмыванием денег FATF, чтобы беспрепятственно торговать со своими союзниками.

"Китай и Россия сообщили нам, что включение Ирана в черный список FATF окажет негативное влияние на банковские операции Ирана с этими странами", — сказал Абдолнассер Хеммати, управляющий Центрального банка Ирана.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег дала Ирану срок до февраля для принятия Палермской конвенции и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Однако иранские власти высказали некоторую обеспокоенность в отношении принятия протоколов, заявив, что ими могут воспользоваться некоторые правительства, прежде всего, Соединенных Штатов, которые сохраняют жесткий режим санкций против Ирана.

FATF - это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.