В Раде поняли, почему Крым присоединился к России

Причиной воссоединения полуострова с Российской Федерацией стал недавно аннулированный закон об основах государственной языковой политики, считает депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было то, с чего всё началось", — считает депутат.

Европейцы указали украинцам на дискриминационный закон

Принятый при Петре Порошенко закон подразумевал использование только украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и в сфере обслуживания.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы "избежать межэтнической напряженности". Европейские эксперты утверждали, что закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав национальных меньшинств.

Спустя несколько дней в Раду был внесен законопроект об отмене закона о государственном языке на Украине. Депутатам пришлось признать, что закон дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.