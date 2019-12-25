Рекордный объем поставок российской нефти получил Китай, увеличивший закупки топлива почти на десять процентов за один месяц.
Импорт нефти из США, по данным китайской таможни, за тот же период уменьшился в 3,5 раза. При этом увеличили поставки в Китай, помимо России, Ангола и Иран. В общей сложности Китай нарастил импорт нефти в ноябре до рекордных 11,18 млн баррелей.
Из России в КНР нефть идет по трем маршрутам: по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и порт Козьмино на Дальнем Востоке; по трубопроводу Сковородино — Мохэ, а также по трубопроводу Атасу — Алашанькоу транзитом через Казахстан.
К слову, о возможности отказа от российской нефти заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предположил, что в страну можно качать нефть из Саудовской Аравии или США реверсом через Польшу. Для этого белорусскому лидеру нужно будет забрать две трубы нефтепровода "Дружба" и оставить России только третью.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.