Китай увеличил закупки российской нефти

Рекордный объем поставок российской нефти получил Китай, увеличивший закупки топлива почти на десять процентов за один месяц.

Импорт нефти из США, по данным китайской таможни, за тот же период уменьшился в 3,5 раза. При этом увеличили поставки в Китай, помимо России, Ангола и Иран. В общей сложности Китай нарастил импорт нефти в ноябре до рекордных 11,18 млн баррелей.

Из России в КНР нефть идет по трем маршрутам: по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и порт Козьмино на Дальнем Востоке; по трубопроводу Сковородино — Мохэ, а также по трубопроводу Атасу — Алашанькоу транзитом через Казахстан.

К слову, о возможности отказа от российской нефти заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предположил, что в страну можно качать нефть из Саудовской Аравии или США реверсом через Польшу. Для этого белорусскому лидеру нужно будет забрать две трубы нефтепровода "Дружба" и оставить России только третью.