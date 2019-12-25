РФ примет участие в учениях по борьбе с пиратами и террористами

Иран, Россия и Китай намерены провести совместные военные учения в международных водах Индийского океана и Оманского моря, заявил официальный генерал ВС Ирана Аболфаз Шекарчи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу сказал:"Мы, Китайская Народная Республика и Иран готовим военно-морские учения по борьбе с террористами и пиратами в этой части Индийского океана"

Аналитики характеризуют учения как "демонстрацию силы" со стороны Ирана и его союзников на волне недавних обострений в регионе.

Учения пройдут на фоне растущей оппозиции стран в отношении США

Наблюдатели считают, что учебные военные действия под названием "Пояс морской безопасности", представляют собой китайско-российско-иранские отношения, сформированные на фоне все возрастающей оппозиции к Соединенным Штатам.

Напряженности между Тегераном и Вашингтоном усилилась с прошлого года, когда Трамп в одностороннем порядке вывел США из многосторонней ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и развязал" самые жесткие когда-либо "санкции против Исламской Республики.