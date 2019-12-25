Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Twitter осудил открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

По мнению эстонского дипломата, запуск российских поездов в Крым — это "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины". Он подчеркнул, что Таллин поддерживает суверенитет Украины в границах, которые существовали до 2014 года.

В Киеве заявляют о нарушении морского права

Урмас Рейнсалу выразил уверенность, что международное сообщество отреагирует на это событие должным образом и создаст условия изоляции для полуострова.

На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

А украинская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.