Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в Twitter осудил открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
По мнению эстонского дипломата, запуск российских поездов в Крым — это "вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины". Он подчеркнул, что Таллин поддерживает суверенитет Украины в границах, которые существовали до 2014 года.
Урмас Рейнсалу выразил уверенность, что международное сообщество отреагирует на это событие должным образом и создаст условия изоляции для полуострова.
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
А украинская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.