Россия не установила конкретную цену на газ для Белоруссии

Тема стоимости российского газа для соседней страны все еще обсуждается обеими сторонами, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, договориться пока не удалось, поскольку Белоруссия хочет, чтобы Россия предоставила существенную скидку. Стоит отметить, что Белоруссия уже получает из России газ по самой низкой цене.

Белоруссия намеревается закупать много российского газа

Ранее страны договорились по поставкам нефти и газа. Президент Белоруссии заявил о намерении закупить около 20 миллиардов кубометров российского газа.

Известно, что Российская Федерация и Республика Беларусь приняли решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства.

На прошедших в Сочи переговорах с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая интеграция государств возможна только при равных для стран условиях. Лидер Белоруссии, прежде всего, подразумевал цены на газ и нефть, которые, по его мнению, должны быть одинаковыми для предприятий обеих стран.