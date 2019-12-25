В МИД определили ответные меры России на санкции США

В Министерстве иностранных дел РФ назвали возможные варианты ответа на американские санкции против газопровода "Северный поток — 2", о которых рассказал заместитель главы ведомства Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва может расширить список граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд в Россию. Однако ограничение на въезд не коснется американских бизнесменов и инвесторов.

Под российские санкции, скорее всего, попадут инициаторы ограничительных мер против "Северного потока — 2".

В Конгрессе на рассмотрении еще десяток законопроектов по российским санкциям

Кстати, узнать о том, что их не ждут в России, американцы из санкционного списка смогут только, когда будут запрашивать в консульстве российскую визу. В отличие от США российская сторона не предает гласности подобную информацию.

А что касается американских санкций, то, по словам Сергея Рябкова, в Конгрессе находится еще больше десятка", подразумевающих их законопроектов.

Как известно, ограничительные меры против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, и уже вступили в силу.