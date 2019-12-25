В МИД назвали причину сложных отношений Польши и России

Причина отсутствия взаимопонимания между Польшей и Россией заключается в особой трактовке исторических событий, на основе которых польские власти строят отношения с РФ, считает Мария Захарова.

Представитель российского МИД назвала два пути, по которым могут развиваться отношения между странами, в зависимости от того, какой они выберут.

"Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед. Второй путь — ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран от трактовок и прочтения истории", — отметила Мария захарова. Польша по своему трактует события Второй мировой войны

Российский президент призывал Польшу больше не обсуждать то, что происходило в прошлом веке, еще в 2009 году. Но по сей день польские власти продолжают по своему трактовать события Второй мировой войны. В соответствии с польской версией, Советский Союз в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией.

Владимир Путин в этой связи проводит экскурс в историю для Польши и других стран Запада: рассказывает о деятельности Юзефа Липски — посла Польши в нацистской Германии, который выступал за идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку, и о том, что советские войска вошли на польскую территорию, когда ее уже не контролировало правительство страны.

Однако в польском МИД заявляют только то, что слова президента России о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений.