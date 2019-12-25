Умерла писательница Джоанна Линдсей

Самая продаваемая американская писательница Джоанна Линдсей скончалась в США. Ей было 67 лет.

Книги Линдсей разошлись по всему миру тиражом более 60 млн экземпляров. Все ее произведения неизменно входили в списки бестселлеров, составляемых The New York Times.

Работала писательница в жанре исторических любовных романов. О смерти популярной романистки сообщило сегодня издание Daily Mail:

"На протяжении более чем 40 лет госпожа Линдсей выпускала горячие исторические романы, действие которых разворачивалось по всему миру. "Романтика, — говорила она, — вот что выходит из меня."

Правда, как пишет издание, умерла Джоанна Линдсей еще в октябре, но по неизвестным причинам ее семья до сегодняшнего дня это скрывала.