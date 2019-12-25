Самая продаваемая американская писательница Джоанна Линдсей скончалась в США. Ей было 67 лет.
Книги Линдсей разошлись по всему миру тиражом более 60 млн экземпляров. Все ее произведения неизменно входили в списки бестселлеров, составляемых The New York Times.
Работала писательница в жанре исторических любовных романов. О смерти популярной романистки сообщило сегодня издание Daily Mail:
"На протяжении более чем 40 лет госпожа Линдсей выпускала горячие исторические романы, действие которых разворачивалось по всему миру. "Романтика, — говорила она, — вот что выходит из меня."
Правда, как пишет издание, умерла Джоанна Линдсей еще в октябре, но по неизвестным причинам ее семья до сегодняшнего дня это скрывала.
"Причиной смерти стали осложнения лечения 4-ой стадии рака легкого, сообщил ее сын Альфред. Он сказал, что семья была слишком опустошена ее смертью, чтобы объявить об этом раньше", — пишет газета The New York Times.
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