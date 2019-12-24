В Париже балерины протестовали в образах из "Лебединого озера"

На ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы 20 балерин в сопровождении оркестра исполнили отрывок из балета Чайковского "Лебединое озеро".

Выступление балерин оценили долгой овацией жители и гости Парижа.

Организаторы акции установили транспаранты с лозунгами "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует".

Артисты Парижской национальной оперы почти три недели принимают участие в общенациональной забастовке против пенсионной реформы. Они возмущены намерением правительства упразднить больше двух десятков существующих сейчас специальных пенсионных планов для разных профессий.

Балерины и моряки лишаются привилегий

В результате забастовки артистов были отменены 45 представлений, что привело к убыткам в 8 миллионов евро для театра оперы.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Бастующие недовольны введением балльной системы, учитывающей каждый отработанный день.

Согласно новой системе, представители многих профессий, в том числе, оперные артисты, юристы и моряки лишаются привилегий. Увеличится и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64.