Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа

Итоговая встреча представителей "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" назначена на 26 декабря для окончательного согласования договоров по транзиту газа.

По словам исполнительного директора украинской газовой компании Юрия Витренко, каждая сторона имеет свои проекты договоров, а подписать необходимо только один комплект документов.

Ожидается, что в ходе предстоящей встречи будет разработан общий вариант окончательного договора, который устроит обе стороны.

Витренко предположил, что завершить переговоры российская и украинская компании смогут уже на следующий день, то есть 27 декабря.

Известно, что Россия и Украина уже договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет.

"Газпром" обязался выплатить "Нафтогазу" почти три миллиарда долларов в счет долга, который определил Стокгольмский арбитражный суд. При этом российская газовая компания добилась сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.