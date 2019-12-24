Итоговая встреча представителей "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" назначена на 26 декабря для окончательного согласования договоров по транзиту газа.
По словам исполнительного директора украинской газовой компании Юрия Витренко, каждая сторона имеет свои проекты договоров, а подписать необходимо только один комплект документов.
Ожидается, что в ходе предстоящей встречи будет разработан общий вариант окончательного договора, который устроит обе стороны.
Витренко предположил, что завершить переговоры российская и украинская компании смогут уже на следующий день, то есть 27 декабря.
Известно, что Россия и Украина уже договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет.
"Газпром" обязался выплатить "Нафтогазу" почти три миллиарда долларов в счет долга, который определил Стокгольмский арбитражный суд. При этом российская газовая компания добилась сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.
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