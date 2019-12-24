Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай является "главным оппозиционером семьи". Однажды, по словам белорусского лидера, его сын "предал" его. Это произошло в Сочи во время игры в хоккей. Николай захотел играть в команде Владимира Путина, а не своего отца. Примечательно, что сын Лукашенко знаком с Путиным с двух лет.
Также стало известно, что Николай часто критикует заявления своего отца и его пресс-секретаря, а в пример ему ставит российского лидера Владимира Путина.
"Николай друг Владимира Владимировича Путина. Он не мой друг, он часто говорит мне: "Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, как поступает Владимир Владимирович", - рассказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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