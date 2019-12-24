Лукашенко рассказал, как сын "предал" его в пользу Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай является "главным оппозиционером семьи". Однажды, по словам белорусского лидера, его сын "предал" его. Это произошло в Сочи во время игры в хоккей. Николай захотел играть в команде Владимира Путина, а не своего отца. Примечательно, что сын Лукашенко знаком с Путиным с двух лет.

Также стало известно, что Николай часто критикует заявления своего отца и его пресс-секретаря, а в пример ему ставит российского лидера Владимира Путина.