Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии

В Госдуме заявили о том, что польским властям следует принести извинения за поддержку польским послом в Третьем рейхе Юзефом Липски идей Адольфа Гитлера.

Заявление принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину на встрече представителей обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным.

Депутат считает, что "это было бы, по крайней мере, честно" со стороны польского руководства.

Путин читает лекции об истории Второй мировой войны

О политике, которую некоторые европейские страны проводили накануне Второй мировой войны, Владимир Путин говорил на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ.

Тогда российский лидер прочел лекцию о Мюнхенском соглашении, также известном как Мюнхенский сговор. Он рассказал о том, что польский посол Липски в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

На прошедшем расширенном заседании коллегии Минобороны, которое состоялось 24 декабря, президент вновь вспомнил о нем, называя Липски не иначе как сволочью и антисемитской свиньей.

Накануне Путин с возмущением отозвался о принятой резолюции Европарламента, которая утверждает, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и СССР, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.