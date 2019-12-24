В Госдуме заявили о том, что польским властям следует принести извинения за поддержку польским послом в Третьем рейхе Юзефом Липски идей Адольфа Гитлера.
Заявление принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину на встрече представителей обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат считает, что "это было бы, по крайней мере, честно" со стороны польского руководства.
О политике, которую некоторые европейские страны проводили накануне Второй мировой войны, Владимир Путин говорил на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ.
Тогда российский лидер прочел лекцию о Мюнхенском соглашении, также известном как Мюнхенский сговор. Он рассказал о том, что польский посол Липски в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку.
На прошедшем расширенном заседании коллегии Минобороны, которое состоялось 24 декабря, президент вновь вспомнил о нем, называя Липски не иначе как сволочью и антисемитской свиньей.
Накануне Путин с возмущением отозвался о принятой резолюции Европарламента, которая утверждает, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и СССР, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.
"Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года", — заметил российский лидер.
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