В зоопарке Дублина произошел небольшой инцидент. Тигр, который находился в вольере, заметил мальчика, стоящего к нему спиной, и решил начать на него охоту. Хищник не понимал, что его отделяет от потенциальной добычи толстое стекло.
На кадрах видео, сделанного отцом ребенка, видно, как животное крадется к ребенку сзади и бросается, пытаясь схватить. Естественно, у него это не получилось, тигр явно выглядел обескураженным.
Видео стало очень популярным в интернете и набрало уже 1,8 млн просмотров.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.