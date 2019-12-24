В зоопарке Дублина тигр пытался напасть на мальчика

В зоопарке Дублина произошел небольшой инцидент. Тигр, который находился в вольере, заметил мальчика, стоящего к нему спиной, и решил начать на него охоту. Хищник не понимал, что его отделяет от потенциальной добычи толстое стекло.

На кадрах видео, сделанного отцом ребенка, видно, как животное крадется к ребенку сзади и бросается, пытаясь схватить. Естественно, у него это не получилось, тигр явно выглядел обескураженным.

Видео стало очень популярным в интернете и набрало уже 1,8 млн просмотров.