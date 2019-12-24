Россия намерена следить за размещением американских ракет

Владимир Путин заявил, что Москва будет внимательно следить за потенциальным размещением США ракет малой и средней дальности за рубежом, в частности в Европе и Азиатско — Тихоокеанском регионе.

Еще в августе президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из двустороннего Договора о ядерных силах средней дальности, в соответствии с которым все ракеты наземного базирования дальностью до 5500 километров были запрещены как для США, так и для России.

Вашингтон утверждает, что его выход из договора произошел после того, как Москва якобы тайно нарушила его. Россия неоднократно отвергала это утверждение, и также прекратила выполнение Договора о РСМД.

США вскоре приступили к испытаниям ракет, которые были запрещены по договору.

"Мы должны контролировать возможное размещение американских ракет этого класса в различных частях мира, прежде всего в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал российский лидер на ежегодном заседании коллегии Минобороны. Вашингтон не торопится продлевать договор об СНВ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Пентагон наращивает свои ударные возможности после выхода из РСМД. В странах Балтии построены американские радары раннего предупреждения, которые могут сканировать российское воздушное пространство на глубину до 450 километров.

В феврале 2021 года истекает срок договора между Россией и США о контроле над вооружениями — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Путин заявил, что, несмотря на предложение Москвы Вашингтону о продлении этого договора еще на пять лет, Кремль пока не получил ответа от Белого дома.