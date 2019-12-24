Лукашенко хочет встретиться с Путиным за рюмкой водки

Президент Белоруссии заявил, что устал "собачиться" с российским коллегой и хотел бы с ним встретиться и пожать ему руку.

Александр Лукашенко отметил, что в российских СМИ он представлен капризным, поскольку ему приходится постоянно выяснять отношения с Путиным. На самом деле, он считает его близким другом и рад был бы с ним встретиться перед Новым годом и выпить. Для теплой встречи он даже пообещал привезти из Беловежской пущи водку или самогон.

Лукашенко уверен, что в нынешних взаимоотношениях с российским президентом виновато правительство России, которое вопросы об интеграции между странами выносит на уровень лидеров стран.

"Белоруссия это не гиря на ногах"

Глава Белоруссии выразил недовольство тем, что в России существует тенденция изображать страну по соседству как "гирю на ногах", а белорусов "как нахлебников".

"Это же чепуха полная", — возмутился белорусский лидер.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге, во время саммита ЕАЭС. Президенты России и Белоруссии обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.