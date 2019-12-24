Турция занимается контрабандой оружия в Ливию

После расследования Федерального агентства новостей стало известно какое оружие и в каком количестве Турция поставляла, поддерживая силы террористов Правительства национального согласия.

Первая большая поставка военных машин из Турции в Ливию зафиксирована 18 мая. В порту Триполи причалило судно Amazonпод молдавским флагом, доставившее 25 бронемашин турецкого производства. Все они вооружены пулеметами, некоторые из них имеют дистанционное управление боевого модуля, вмещают 13 человек и развивают скорость до 100 км/час.

Позднее, 20 июня, последовало первое признание главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — он рассказал о поставках оружия и техники ПНС. 22 июня арабскими СМИ была предоставлена информация о новых отправках из Турции в Ливию. Далее, 1 июля, турецкий контейнеровоз NATALIA A доставил не только технику и боеприпасы, но и боевиков для поддержки бандформирований ПНС.

Из доклада СБ ООН следует, что с 27 мая по 21 июля из Стамбула и Анкары в Мисурату регулярно летали транспортные самолеты. Их зафрахтовал турецкий офис "ProAir-CharterTransport GmbH",, а операторами выступили частное акционерное общество (ЧАО) "Авиакомпания "Украина-Аэроальянс" и общество с ограниченной ответственностью (ООО) "SkyAviatrans" (Украина).

В конце августа ПНС заказало новую партию беспилотников "Bayraktar TB2", отмечает экспертная группа со ссылкой на конфиденциальный источник. Ее доставил Ил-76ТД компании "SkyAviatrans", уничтоженный ЛНА в ходе удара по Мисуратскому авиаучилищу. Этот самолет летом перевез тонны оружия из Турции в Ливию, причем его след на трекинговых сайтах постоянно проходил над Средиземным морем, появляясь и исчезая близ Триполи и Мисураты.