Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу польского посла 30-х годов прошлого века, который предложил установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Российский лидер назвал польского политика "сволочью" и "антисемитской мразью".

"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - сказал Путин на расширенном заседании Минобороны России.