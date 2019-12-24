Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу польского посла 30-х годов прошлого века, который предложил установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Российский лидер назвал польского политика "сволочью" и "антисемитской мразью".
"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - сказал Путин на расширенном заседании Минобороны России.
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